Изучение этого мегапровала может помочь ученым "заглянуть в будущее".

В Сибири быстро разрастается загадочная гигантская дыра в земле, и это фиксируют фотографии из космоса. Ее объем увеличивается примерно на 1 миллион кубических метров каждый год. Это кратер Батагай, иногда называемый Батагайкой или "воротами в ад", который представляет собой гораздо большую, часто невидимую проблему, которая влияет на всю планету, пишет Business Insider.

"Дыра напоминает ската, мечехвоста или гигантского головастика. Сначала это была полоска, едва заметная на рассекреченных спутниковых снимках 1960-х годов. Теперь это пропасть с крутыми скалами, хорошо видимая из космоса. По данным Геологической службы США, дыра увеличилась в размере в три раза между 1991 и 2018 годами", - говорится в публикации.

Отмечается, что кратер Батагай на самом деле не кратер вовсе. Это крупнейший в мире "регрессивный провал оттаивания", яма, которая образуется, когда таяние вечной мерзлоты приводит к обрушению земли, создавая оползень, когда земля по ее краям проваливается в яму.

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Указывается, что в Арктике есть тысячи провалов оттаивания, но размер "кратера" Батагай заслужил звание мегапровала.

Геофизик из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Роджер Михаэлидис отметил, что "вечная мерзлота - не самый, скажем так, фотогеничный объект":

"В основном речь идет о замерзшей земле под землей, которую по определению часто невозможно увидеть, если она каким-то образом не обнажилась, как в этом мегапровале".

И это делает кратер Батагай своего рода знаменитостью вечной мерзлоты и предзнаменованием того, что нас ждет впереди, пишет Business Insider.

"По мере таяния вечной мерзлоты все мертвые растения и животные, которые были заморожены внутри нее на протяжении столетий, начинают разлагаться, выбрасывая в атмосферу углекислый газ и метан. Это мощные газы, удерживающие тепло, вызывают еще большее повышение глобальной температуры и еще более быстрое таяние вечной мерзлоты. Этот порочный круг может иметь ужасные последствия. Вечная мерзлота покрывает 15% суши в Северном полушарии и содержит в два раза больше углерода, чем атмосфера", - говорится в статье.

Ученые подсчитали, что таяние вечной мерзлоты может выбросить столько же согревающих планету газов, сколько крупная промышленная страна к 2100 году, если отрасли и страны сегодня не будут активно сдерживать свои выбросы.

Мегавпадина Батагай высвобождает около 4000-5000 тонн углерода в год.

"Таяние вечной мерзлоты может быстро усугубить климатический кризис. Но это все еще загадочный процесс. Изучение экстремальных мест, таких как Батагайский мегапровал, может помочь ученым понять таяние вечной мерзлоты и заглянуть в будущее", - указывается в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что таяние ледников в Гренландии, которое вызывает массивные оползни, могут стать причиной мегацунами с волнами высотой более 100 метров.

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