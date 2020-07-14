Хаббл сделал снимок "звездной колыбели"

Ученые показали, как зарождаются звезды.

Ученые с помощью космического телескопа "Хаббл" смогли получить фото "космической колыбели" - места, где зарождаются звезды.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

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Галактики хорошо известны как места рождения звезд и планет благодаря огромному количеству пыли и газа в них. Со временем холодный газ объединяется в молекулярные облака, что приводит к дальнейшему появлению звездообразующих областей.

На этом снимке показан фантастический новый класс звездообразующих "яслей", известный как "Свободно плавающие испаряющиеся газообразные глобулы". Этот объект находится в созвездии Кассиопеи.

Когда массивная новая звезда (или звезды) начинает сиять, находясь в холодном молекулярном облаке, из которого она образовалась, ее энергетическое излучение может ионизировать водородные облака и создать большой горячий пузырь из ионизированного газа.

Удивительно, но внутри этого пузыря горячего газа вокруг соседней массивной звезды находятся темные компактные шарики пыли и газа, некоторые из которых также рождаются звезды с малой массой.

Граница между холодным глобулами и горячим пузырем газа на изображении видна как светящиеся фиолетовые и синие пятна.

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