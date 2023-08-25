Этот регион может стать ключом к будущему исследованию Луны и остальной части Солнечной системы, но, как известно, там очень сложно приземлиться.

Индийская лунная миссия показала первые в истории фотографии, сделанные вблизи южного полюса Луны. Фотографии опубликованы в Твиттер Индийского космического агентства (ISRO).

На первой фотографии показана часть места посадки "Чандраян-3". Отмечается, что хотя южный полюс Луны известен своей пересеченной местностью, но "Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности.

ISRO также опубликовало изображения, сделанные посадочным модулем во время его спуска на Луну, на которых видна эта неровная поверхность, и видно, что она становится больше по мере приближения посадочного модуля к земле.

Видео дня

Более ранние изображения, показанные во время прямой трансляции спуска, включали компьютерную графику прибытия спускаемого аппарата на поверхность.

Индийская лунная миссия

Индия 23 августа совершила посадку космического корабля на Луну, став четвертой страной, достигшей Луны и первой, посадившей корабль на южный полюс. За несколько дней перед этим Россия также пыталась осуществить посадку на южный полюс Луны, но ее спутник "Луна-25" 20 августа разбился при снижении.

Ученые отмечают, что южный полюс Луны может стать ключом к будущим миссиям из-за его водяного льда, который можно было бы использовать в качестве топлива для обитателей Луны, но в этом регионе особенно сложно приземлиться из-за пересеченной местности.

24 августа луноход индийской миссии "Чандраян-3" покинул космический корабль, чтобы приступить к исследованию поверхности. Он будет работать в течение двух недель.

Вас также могут заинтересовать новости: