Facebook разрешил сотрудникам работать из дома до 2021 года
Сотрудники Facebook смогут работать дистанционно до июля 2021 года. Компания стала последним технологическим гигантом в США, позволив подчиненным не покидать дом на фоне пандемии COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
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«Учитывая рекомендации экспертов в сфере здравоохранения и правительства, а также решения, принятые в ходе наших внутренних дискуссий по этим вопросам, мы позволяем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021», - говорится в заявлении представителя компании.
Кроме того, Facebook выделит сотрудникам по 1000 долларов на «нужды домашнего офиса».
Внутреннюю политику по этому вопросу недавно продолжил и Google. Кроме того, Twitter тоже позволил сотрудникам работать удаленно на «неопределенный срок».
Как сообщал УНИАН, команда социальной сети Instagram, принадлежащая корпорации Facebook, объявила о международном запуске сервиса под названием Reels, призванного составить конкуренцию популярному TikTok.
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