В Финляндии собак научили распознавать специфический запах COVID-19

Ученые надеются, что это поможет в дальнейшем выявлять инфицированных в аэропортах и домах и пожилых людей.

Во время пилотного исследования в Хельсинском университете специально натренированных для распознавания болезней собак научили вынюхивать неизвестный до этого специфический запах возбудителя COVID-19. И при этом - с удивительным успехом: уже за несколько недель первые собаки смогли с уверенностью отличать образцы мочи больных COVID-19 пациентов от здоровых людей.

"Мы уже имеем большой опыт в тренировке собак для распознавания болезней", - говорит Анна Гиельм-Бйоркман, доцент ветеринарного факультета университета Хельсинки, пишет DW.

"Но было фантастически наблюдать, как быстро они научились распознавать новый запах", - добавляет исследовательница.

Уже после короткого времени животные идентифицировали инфицирования SARS-CoV-2 почти с такой же точностью, как ПЦР-тесты.

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Такие перспективные результаты из Финляндии являются важными и для других групп исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже тренируют собак распознавать коронавирус. Коллеги из Немецкого центра собак-помощников (Deutsches Assistenzhunde-Zentrum) также имеют пользу от результатов финских исследований. "Никто не мог нам с уверенностью сказать, безопасны или опасны для человека и собаки тренировки с агрессивным возбудителем. Мы хотели сначала собрать больше информации, прежде чем начать тренировки, потому что немецкие вирусологи отговорили нас от этого - в конце концов, до сих пор о вирусе известно очень мало", - объясняет представительница центра Лука Барретт.

Сейчас финские ученые готовятся к следующему этапу исследования, во время которого собаки будут распознавать большее количество проб пациентов.

Откуда исходит специфический запах болезни

Пока что непонятно, какие вещества в моче вероятнее всего выделяют характерный для COVID-19 запах. Поскольку SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и наносит вред сосудам, почкам и другим органам, запах мочи пациентов тоже может измениться, что собаки сразу же замечают благодаря своим очень чувствительным органам обоняния.

Некоторые болезни имеют такой специфический запах, что натренированные собаки могут вынюхать его с впечатляющей точностью. "Например, рак молочной железы собаки, согласно исследованиям, могут распознать с точностью в 93 процента, а рак легких - с точностью в 97 процентов", - говорит Барретт. Кроме того, собаки с высокой надежностью могут идентифицировать рак кожи, кишечника, яичников или рак простаты. "В последние годы процент точности значительно вырос, тогда как в начале тренировок он был не таким высоким", - добавляет Барретт.

Кроме рака, собаки могут также различать болезни Паркинсона. Пациенты с этим заболеванием пахнут иначе, даже за годы до того, как у них проявляется болезнь. Поэтому собак можно использовать как своеобразную систему раннего диагностирования болезни Паркинсона, объясняет соучредитель центра собак-помощников. Собаки обучены распознавать также малярию, но процент точности еще неудовлетворительный - до сих пор собаки распознают 7 из 10 случаев болезни. Высокий процент точности, отмечает Барретт, также является обязательно необходимым во время тренировки собак с агрессивным возбудителем SARS-CoV-2.

Она надеется, что собаки, которые полностью пройдут тренировки, смогут еще со значительно большей точностью определять вирус.

Органы обоняния у собаки развиты примерно в миллион раз лучше, чем у человека. У человека около пяти миллионов обонятельных клеток, тогда как у таксы их 125 миллионов, а у овчарки - 220 миллионов. Собаки делают до 300 коротких вдохов за минуту, поэтому их обонятельные клетки постоянно воспринимают новые частицы запаха. Кроме того, правая и левая ноздри собаки воспринимают запахи дифференцированно, из-за этого они могут пространственно воспринимать запах и, соответственно, идти по следу.

Во время тренировки собак - преимущественно лабрадоров-ретриверов, ретриверов в целом, а также кокер-спаниелев и различных пород овчарок - учат распознавать какой-нибудь один из запахов. Это могут быть наркотики или взрывчатые вещества или запах определенной болезни. То есть, собака не может распознавать сразу несколько видов рака.

На практике специально обученных собак используют не только для обнаружения наркотиков или взрывчатки, но и в больницах. Например, они обнюхивают пациентов с подозрением на рак кожи. Конечно, с согласия самих пациентов. Таким образом собаки с хорошим нюхом помогают в раннем диагностировании заболевания.

Однако сейчас в медицине привлечено очень мало таких собак. Их владельцы работают почти всегда на общественных началах, а сами животные живут в обычных домах. Скепсис, прежде всего со стороны медицинских касс и представителей классической медицины, очень большой. И это несмотря на то, что после поданных собакой знаков все равно должны проводиться дальнейшие анализы и что благодаря ранней диагностике рака можно сэкономить много времени и финансовых затрат.

Пользу в борьбе с коронавирусом

сли результаты исследования, проведенного в Финляндии, получат дальнейшие подтверждения, собаки с крайне чувствительным обонянием могут оказаться большой помощью в борьбе с коронавирусом. Лука Барретт из Немецкого ассистентского центра собак может себе хорошо представить, как обученных собак можно задействовать в местах с высоким риском заражения, например, во время контроля на входе на футбольные матчи или во время других крупных событий. Или также на прилете в аэропортах, где собаки в очереди могут "вынюхать" предположительно инфицированных пассажиров. Конечно, после этого таким пассажирам еще должен быть проведен медицинский тест, добавляет Барретт.

Кроме того, по ее словам, собак можно привлечь к поиску вируса на поверхностях. Например, перед посадкой пассажиров в самолет четвероногие могут проверять, нет ли на борту коронавируса. Или же так же проводить проверки во врачебных практиках или домах для пожилых людей, где были выявлены случаи коронавируса, перед тем, как помещение вновь можно будет использовать с уверенностью, что они "чистые".

Как сообщалось, кошки могут легко заразиться вирусом SARS-CoV-2, что вызывает COVID-19, и могут передать патоген друг другу. Доказательств того, что коты могут заразить человека, пока нет.

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