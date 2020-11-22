Ракета-носитель Falcon 9, которая доставит груз на орбиту будет стартовать с комплекса SLC-40 во Флориде, США 22 ноября.

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 22 ноября осуществить запуск 16-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников.

На орбиту груз доставит ракета компании, которая уже шесть раз выполняла подобные миссии. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

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Ракета-носитель Falcon 9, которая доставит груз на орбиту будет стартовать с комплекса SLC-40 во Флориде, США 22 ноября.

В компании отметили, что первая многоразовая степень Falcon 9 ранее уже 6 раз использовалась для доставки грузов на орбиту Земли.

"Первая ступень Falcon 9 ранее поддерживала шесть миссий; этот запуск сделает его лидером флота", - говорится в сообщении

Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Подробности запуска спутников Starlink

18 октября SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с миссией Starlink 13 v1.0, отправив на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников.

SpaceX успешно вывела спутники Starlink на орбиту, посадила первую ступень, до этого летавшую уже пять раз, на морскую платформу и поймала створку головного обтекателя.

Во время запуска SpaceX в шестой раз использовала и посадила на морскую платформу одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9. Впервые SpaceX в шестой раз запустила и вернула одну и ту же первую ступень Falcon 9 во время августовской миссии Starlink 10 v1.0.

Таким образом орбитальную группу спутников пополнили еще 60 аппаратов, теперь их всего — 833.

Что такое Starlink

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

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Автор: УНИАН