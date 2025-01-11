Астрономы считают данное явление уникальным.

В астрономии парадом планет принято считать ситуацию, когда определенное количество соответствующих небесных тел оказываются на достаточно близком расстоянии друг от друга. От Солнца образовывается своего рода линия из планет. Если их семь, парад планет считается полным. При этом интересно, что само такое определение нельзя назвать научным - ученые говорят так, чтобы популяризировать астрономию.

Предыдущий парад планет был 3 июня 2024 года.

Когда будет парад планет 2025

Согласно данным, описанным в Live Science, парад планет в 2025 году случится почти в конце января - 21 числа. Шесть планет - Венера, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в ряд, образуя линию из небесных тел. Ученые считают, что хотя ночь 21 января - хорошее время, чтобы наблюдать парад шести планет, впереди поклонников звезд ждут еще большие приятные сюрпризы. Уникальное зрелище будет видно в любой другой день, если ночи ясные, даже невооруженным глазом.

Видео дня

По словам ученых, начнется парад планет раньше - 18 января. В эту дату Марс и Юпитер приблизятся к Сатурну и Венере, которые сойдутся друг с другом 21 января. При наличии мощного телескопа или бинокля, вам удастся разглядеть 4 планеты. Уран и Нептун также будут участниками парада, но увидеть их получится только у владельцев действительно хорошей профессиональной техники и при условии абсолютно ясного неба.

Более того - в начале весны, а именно 8 марта, прогнозируется полный парад планет. Это явление, при котором в линию выстраиваются не шесть, а семь небесных тел - к уже имеющимся присоединится Меркурий. Он расположится между Сатурном и Венерой ближе к западу. Астрономы уверяют, что в марте можно будет увидеть все планеты даже без телескопа, кроме Урана.

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