Марсоход проехал по поверхности Красной планеты 236 метров.

Китай впервые опубликовал кадры приземления марсохода Zhurong на поверхность Марса. В ролике видно, как сработала парашютная система ровера.

Соответствующее видео обнародовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Камера запечатлела раскрытие парашюта и передвижение марсохода по планете. При этом на видео присутствует звук, что позволяет буквально услышать развертывание посадочной платформы марсохода.

По данным CNSA, на утро 27 июня Tianwen-1 находится на орбите 338 дней, а марсоход Zhurong к этому моменту "проработал" уже 42 марсианских дня и преодолел 236 метров.

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"Сейчас и Tianwen-1, и Zhurong находятся в хорошем состоянии и сообщают о безопасности на Марсе ", – говорится в сообщении

Как ранее сообщал УНИАН, китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю новые снимки с Красной планеты. На кадрах – сам ровер, а также посадочная платформа.

Китай запустил миссию Tianwen-1 еще 23 июля 2020 года, а марсоход Zhurong спустился на поверхность Марса 15 мая. Исследование планеты должно дать ученым ответ на вопрос, смогут ли на планете в будущем жить люди.

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Автор: Анастасия Горбачева