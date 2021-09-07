Китайские разработчики новый квантовый радар, который способен обнаруживать стелс-самолеты.
Об этом говорится в статье South China Morning Post.
Отличие нового радара от старых моделей заключается в нескольких параметрах. В то время как традиционные радары имеют фиксированную и вращающуюся тарелку, квантовая конструкция содержит инструмент в форме пушки, разгоняющей электроны.
Эти электроны проходят через трубку сильного магнитного поля, создавая так называемый микроволновый вихрь в форме торнадо. Исследователи говорят, что уже протестировали уменьшенную версию радара.
В то же время перейти от теоретического квантового радара с функцией обнаружения невидимости и небольших прототипов к реальному устройству будет нелегко. По данным издания, китайцы ищут партнеров для создания полноразмерной версии.
Читайте такжеВ NASA продлили миссию марсианского вертолета IngenuityЭто не первый раз, когда Китай заявил о разработке устройств, которые могут подорвать стелс-технологии. В 2016 году ученые уже сообщали, что могут обнаруживать самолеты-невидимки.
Работе радаров на основе квантовых явлений не угрожают погодные условия, расстояние и стелс-покрытие. Предыдущие разработки базировались на парах запутанных фотонов.
В то же время в кругах специалистов существуют и скептики таких технологий. Проблема с подобными оптическими квантовыми радарами заключалась в том, что они работают на терагерцовые частотах, пишет 3DNews.
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