Китай, прежде всего, планирует использовать роботов для исследования Марса.

Китай запланировал отправить свою первую пилотируемую миссию на Марс в 2033 году для строительства базовой станции.

Об этом сообщает Reuters.

Глава государственной Китайской академии ракет-носителей Ван Сяоцзюнь впервые рассказал о планах страны по Марсу на космической конференции. Это произошло через несколько недель, как Китай высадил на Марс дистанционно управляемый марсоход Zhurong.

По словам Вана, Китай, прежде всего, планирует использовать роботов для исследования Марса, чтобы взять образцы его поверхности и помочь выбрать место для строительства базы. Следующим этапом будет отправка астронавтов на Марс для строительства базовой станции. Затем Китай планирует масштабные грузовые полеты с Земли на Марс.

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Автор: Денис Прядко