На Марсе впервые нашли следы озона

Также на Красной планете нашли углерод.

Космический орбитальный аппарат впервые обнаружил в атмосфере Марса следы ранее невиданного озона и углекислого газа. Ученые надеются, что это поможет определить точный состав марсианской атмосферы.

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Об этом говорится в пресс-релизе ESA, передает ТСН. "Космический газовый орбитальный аппарат от ESA зафиксировал на Марсе сигнатуры нового газа", - говорится в прессрелизе.

В ведомстве добавили, что на Красной планете были обнаружены никогда еще не виденные следы озона и диоксида углерода.

ESA объясняет, что эти новые секреты о марсианскую атмосферу дадут возможность более точно определить, есть ли на планете Марс метан, тип газа, который связан с биологической или геологической активности на планете.

Большая часть метана на Земле производится от жизнедеятельности скота и людей. Обнаружение метана на других планетах является чрезвычайно увлекательным. Особенно это касается того, что газ, как известно, разрушается примерно за 400 лет, что означает, что любой присутствует метан должен быть произведен или выделен в относительно недавнем прошлом.

Как сообщал УНИАН, американское космическое агентство NASA 30 июля планирует запустить на Марс свою миссию для поиска на Красной планете признаков древней микробной жизни.

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