Заявки от иностранных ученых китайцы будут тщательно анализировать.

Китай с сегодняшнего дня, 31 марта, открывает доступ для ученых со всего мира к крупнейшему радиотелескопу FAST.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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FAST, или еще его называют небесным оком Китая, расположен в горах провинции Гуйчжоу. Диаметр чаши телескопа - 500 метров. Устройство поможет изучать формирование и эволюцию галактик.

Заявки от иностранных ученых китайцы будут тщательно анализировать. Тем, кому согласуют допуск, разрешат начать работу в августе.

Будет ли обсерватория брать плату за пользование своим телескопом, пока не уточняют.

Радиотелескоп FAST

Радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) в провинции Гуйчжоу является крупнейшим в мире. Строительство завершено в сентябре 2016 года. Стоимость проекта составляет 185 миллионов долларов США.

С 2016 года телескоп работал в тестовом режиме, а полностью в эксплуатацию его ввели в начале 2020 года.

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Автор: Александр Топчий