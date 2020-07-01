Компания Илона Маска доставила на орбиту еще один GPS-спутник III поколения (видео)

Все спутники GPS III будут иметь совместимость с системой следующего поколения (OCX) и существующими GPS-спутниками.

Компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли третий геонавигационный GPS-спутник III поколения.

Об этом говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Читайте такжеSpaceX сегодня запустит очередную партию спутников на орбиту ЗемлиОтмечается, что 30 июня в 23:11 ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 успешно доставила на орбиту планеты еще один GPS-спутник III поколения. Оператор технологии GPS – Космическое командование ВВС США.

Как сообщает Liga, всего, группа третьего поколения GPS-спутников будет состоять из 32 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Существующей системой, которая используется для навигации, регистрации ядерных испытаний, отслеживания сигналов SOS, пользуются более 4 миллиардов людей на планете.

Все спутники GPS III будут иметь совместимость с системой следующего поколения (OCX) и существующими GPS-спутниками. Аналогами американской GPS-системы является европейская Galileo и российская ГЛОНАСС.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая и доставила в космос спутник, через девять минут после старта успешно вернулась на плавучую платформу «Just Read The Instructions» в Атлантическом океане за 634 км от места старта.

Ранее УНИАН писал, что Илон Маск показал новые детали космического корабля для полетов на Марс.

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