цей матеріал доступний українською

Дизайнер показал, как выглядели римские императоры при жизни (фото)

03:08, 13 августа 2020
Наука и IT
65 0
Римские императоры Август и Максиминус Фракс / Фото Daniel Voshart

Вошарт составил композиционные изображения с помощью приложения Artbreeder, сообщает News.artnet.

Читайте такжеУченые смогли воссоздать голос мумии из Египта, которой три тысячи лет

Простые пользователи могут просто добавить два изображения в приложение и программа сама их соединит как можно лучше. Но дизайнер загружал на каждый портрет десятки изображений бюстов с изображением соответствующего императора.

С помощью фоторедакторов, он удалил трещины, добавил текстуру кожи и цвет глаз. Чтобы приблизить их к подобию, он изучал семейное происхождение императоров, чтобы угадать цвет кожи.

Римские императоры / Фото Daniel Voshart

"Когда вы делаете фото реалистичными, легко выделить из оригинала любое выражение и характер. Я очень старался этого придерживаться. Бюст Флориана, который я использовал в качестве исходного материала, не имел большого академической веса, но я считал, что это выражение было захватывающим. Это надо было сохранить. Чем больше выражение является нейтральным, тем труднее сохранять фотореалистичность".

Император Август / Фото Daniel Voshart

Для предыдущих проектов Вошарт также использовал компьютерную программу для создания портретов египетских мумий и преобразования серии образных скульптур из глины, созданных студентами Нью-Йоркской академии искусств, в реалистичные лица.

Ученые получили с доисторической «жвачки» ДНК женщины, которая жила 6000 лет назад.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter