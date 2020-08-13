Дизайнер показал, как выглядели римские императоры при жизни (фото)

Нерон, возможно, выглядел как злой Эд Ширан.

Дизайнер Даниэль Вошарт создал полноцветные и фотореалистичные портреты 54 римских правителей, соединив их каменные бюсты.

Вошарт составил композиционные изображения с помощью приложения Artbreeder, сообщает News.artnet.

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Простые пользователи могут просто добавить два изображения в приложение и программа сама их соединит как можно лучше. Но дизайнер загружал на каждый портрет десятки изображений бюстов с изображением соответствующего императора.

С помощью фоторедакторов, он удалил трещины, добавил текстуру кожи и цвет глаз. Чтобы приблизить их к подобию, он изучал семейное происхождение императоров, чтобы угадать цвет кожи.

"Когда вы делаете фото реалистичными, легко выделить из оригинала любое выражение и характер. Я очень старался этого придерживаться. Бюст Флориана, который я использовал в качестве исходного материала, не имел большого академической веса, но я считал, что это выражение было захватывающим. Это надо было сохранить. Чем больше выражение является нейтральным, тем труднее сохранять фотореалистичность".

Для предыдущих проектов Вошарт также использовал компьютерную программу для создания портретов египетских мумий и преобразования серии образных скульптур из глины, созданных студентами Нью-Йоркской академии искусств, в реалистичные лица.

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