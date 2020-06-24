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Стало известно, когда корабль Илона Маска вернется на Землю

23:00, 24 июня 2020
Наука и IT
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Отстыковка корабля от станции будет возможна примерно 2 августа / фото скриншот из видео

Об этом сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Стив Стич, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте космического агентства.

По словам Стича, отстыковка корабля от станции будет возможна примерно 2 августа.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) накануне, 30 мая. На его борту - астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Херли.

На церемонии запуска присутствовал президент США Дональд Трамп. Этот пуск стал решающим в государственно-частном партнерстве Национальной аэрокосмической администрации США и компании SpaceX, основанной предпринимателем и специалистом в области высоких технологий Маском.

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