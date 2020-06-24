Стало известно, когда корабль Илона Маска вернется на Землю

31 мая пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции.

Корабль Crew Dragon, который запустила компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA, вернется на Землю с астронавтами в начале августа.

Об этом сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Стив Стич, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте космического агентства.

По словам Стича, отстыковка корабля от станции будет возможна примерно 2 августа.

Читайте такжеУ Илона Маска показали вернувшуюся на космодром ракету Falcon 9 (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, 31 мая пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) накануне, 30 мая. На его борту - астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Херли.

На церемонии запуска присутствовал президент США Дональд Трамп. Этот пуск стал решающим в государственно-частном партнерстве Национальной аэрокосмической администрации США и компании SpaceX, основанной предпринимателем и специалистом в области высоких технологий Маском.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram