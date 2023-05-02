Подобная активность наблюдается у людей, видящих сны или галлюцинации.

Ученые из Мичиганского университета в США обнаружили всплеск активности в мозгу двух человек во время их смерти. Ранее подобный феномен, похожий на всплески мозговой активности, наблюдали у животных, сердце которых перестало биться.

Новое исследование было опубликовано в PNAS. В нем сказано, что в прошлом году ученые впервые зафиксировали во всех подробностях мозговые волны умирающих людей.

Как сообщается, ученые засекли всплеск гамма-активности у двух из четырех пациентов, отключенных от системы жизнеобеспечения.

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Первоначальный всплеск гамма-волн находился в области мозга, считавшейся "горячей зоной" для так называемых нейронных коррелятов сознания. Подобный паттерн активности наблюдался у людей, видящих сны, и у пациентов с припадками, которые рассказывают о зрительных галлюцинациях и внетелесных переживаниях.

У двух из четырех пациентов записи выявили резкий всплеск гамма-волн в одной части мозга, которые затем рассредоточились на длинные связи между обоими полушариями.

В Украине зафиксирована вспышка опасной болезни - что известно

Как сообщал УНИАН ранее, в Украине зафиксировали рост уровня заболеваемости туберкулезом и вспышка полиомиелита - опасного заболевания, которое может привести к неизлечимому параличу.

Врачи отмечают, что в стране снижается уровень вакцинирования. Родители отказываются прививать детей уже в роддоме.

На сегодня в городе Киеве есть около 2,5 тысячи детей в возрасте до 5 лет, которые не получили ни одной прививки против полиомиелита.

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