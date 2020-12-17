Модуль приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР.

Капсула китайского зонда Chang'e 5 успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта.

Она приземлилась 16 декабря, сообщает телеканал CGTN.

Ученые отыскали 300-килограммовую капсулу на территории автономного китайского района Внутренняя Монголия.

Глава CNSA называет лунную миссию Chang'e 5 успешной. Наземные бригады собираются доставить лунную капсулу в безопасное место, где ее откроют и осмотрят эксперты.

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG — CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

Изучение Луны

Китай стал третьей страной в мире, доставившей грунт с луны на Землю — после США и СССР. Последняя миссия по доставке лунного грунта была осуществлена в 1976 году.

Китайская миссия на Луну: что известно

Chang'e 5 - это последняя миссия в китайской программе Chang'E из исследования Луны с помощью роботизированных аппаратов. Беспилотник назвали Chang'E-5 в честь китайской богини Луны Чанси.

Зонд Chang'E 5 совершил посадку на Луне 1 декабря 2020-го. Аппарат спустился на север от пика Рюмкера, расположенного в океане бурь на видимой стороне Луны и приступил к сбору первых для Китая образцов почвы спутника Земли.

Работа зонда длилась около 19 часов, после чего автоматическая система положила полученные образцы в контейнер во взлетном модуле.

Образцы лунного грунта упаковали в герметичном контейнере внутри космического аппарата, чтобы обеспечить их сохранность в вакууме и в атмосфере Земли.

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Автор: Олег Давыгора