Капсула китайского зонда Chang'e 5 успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта.
Она приземлилась 16 декабря, сообщает телеканал CGTN.
Ученые отыскали 300-килограммовую капсулу на территории автономного китайского района Внутренняя Монголия.
Глава CNSA называет лунную миссию Chang'e 5 успешной. Наземные бригады собираются доставить лунную капсулу в безопасное место, где ее откроют и осмотрят эксперты.
See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG— CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020
Изучение Луны
Китай стал третьей страной в мире, доставившей грунт с луны на Землю — после США и СССР. Последняя миссия по доставке лунного грунта была осуществлена в 1976 году.
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Китайская миссия на Луну: что известно
- Chang'e 5 - это последняя миссия в китайской программе Chang'E из исследования Луны с помощью роботизированных аппаратов. Беспилотник назвали Chang'E-5 в честь китайской богини Луны Чанси.
- Зонд Chang'E 5 совершил посадку на Луне 1 декабря 2020-го. Аппарат спустился на север от пика Рюмкера, расположенного в океане бурь на видимой стороне Луны и приступил к сбору первых для Китая образцов почвы спутника Земли.
- Работа зонда длилась около 19 часов, после чего автоматическая система положила полученные образцы в контейнер во взлетном модуле.
- Образцы лунного грунта упаковали в герметичном контейнере внутри космического аппарата, чтобы обеспечить их сохранность в вакууме и в атмосфере Земли.
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