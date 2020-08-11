Астрофизики подтвердили наличие океана под поверхностью карликовой планеты Церера

Долгое время ученые полагали, что Церера - это мертвый космический камень.

Ученые проанализировали данные межпланетной станции NASA Dawn и подтвердили наличие следов соленой воды под ледяным покровом кратера карликовой планеты Церера.

После обнаружения воды на Марсе и на Луне, ученые со всего мира решили пойти дальше и искать самый важный элемент для зарождения жизни в еще более отдаленных местах, передает НВ.

На днях исследователи из нескольких университетов США и Европы подтвердили, что под поверхностью карликовой планеты Церера могли находиться целые океаны.

Долгое время ученые полагали, что Церера - это мертвый космический камень, который является самым большим объектом в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

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На днях, проанализировав новые данные аппарата Dawn о Церере, ученые из США и Европы пришли к выводу, что под кратером Оккатор, возрастом около 20 млн лет, находился "обширный резервуар" с морской водой.

Это подтвердили изображения планеты в инфракрасном диапазоне, которые сделала станция Dawn на высоте около 35 км над поверхностью карликовой планеты.

Ученые обнаружили там следы гидрогалита - вещества, которое присутствует в морском льду, и которое ранее никогда не находили за пределами Земли.

Авторы открытия предполагают, что отложения соли образовались там в последние два миллиона лет.

Исследователи предположили, что холмы в кратере Оккатор могли образоваться, когда вода, выброшенная при ударе метеора, замерзла на его поверхности.

"Эти данные подтверждают, что процессы замерзания воды простираются за пределы Земли и Марса и были активны на Церере в недавнем геологическом прошлом", - говорят ученые.

Что такое Церера

Церера - это карликовая планета в поясе астероидов посреди Солнечной системы. Планета обнаружена в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пиацци в обсерватории города Палермо.

Наиболее детально планету исследовала миссия Dawn. Космический аппарат был запущен в 2007 году, и в январе 2015 года сделал первые снимки Цереры. Исследование Цереры аппарат Dawn проводил на протяжении 16 месяцев и в июне 2016 года официально завершил свою миссию. Окончательно связь с аппаратом была потеряна в 2018 году, после чего в NASA заявили, что историческая миссия зонда Dawn подошла к концу.

В недрах карликовой планете Церера команда миссии Dawn заподозрила существование небольших озер из жидкой соленой воды.

Более того, ученым миссии Dawn удалось обнаружить свидетельства существования древнего глобального океана на карликовой планете Церере.

Также, снимки, сделанные автоматической межпланетной станцией Dawn, позволили раскрыть секрет ярких пятен на поверхности карликовой планеты Церера в поясе астероидов.

NASA опубликовало архив сделанных станцией Dawn фото Цереры.

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