Астрофизики подтвердили наличие океана под поверхностью карликовой планеты Церера

14:50, 11 августа 2020
Наука и IT
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Планету Церера обнаружили в 1801 году / REUTERS

Ученые проанализировали данные межпланетной станции NASA Dawn и подтвердили наличие следов соленой воды под ледяным покровом кратера карликовой планеты Церера.

После обнаружения воды на Марсе и на Луне, ученые со всего мира решили пойти дальше и искать самый важный элемент для зарождения жизни в еще более отдаленных местах, передает НВ.

На днях исследователи из нескольких университетов США и Европы подтвердили, что под поверхностью карликовой планеты Церера могли находиться целые океаны.

Долгое время ученые полагали, что Церера - это мертвый космический камень, который является самым большим объектом в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

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На днях, проанализировав новые данные аппарата Dawn о Церере, ученые из США и Европы пришли к выводу, что под кратером Оккатор, возрастом около 20 млн лет, находился "обширный резервуар" с морской водой.

Это подтвердили изображения планеты в инфракрасном диапазоне, которые сделала станция Dawn на высоте около 35 км над поверхностью карликовой планеты.

Ученые обнаружили там следы гидрогалита - вещества, которое присутствует в морском льду, и которое ранее никогда не находили за пределами Земли.

Авторы открытия предполагают, что отложения соли образовались там в последние два миллиона лет.

Исследователи предположили, что холмы в кратере Оккатор могли образоваться, когда вода, выброшенная при ударе метеора, замерзла на его поверхности.

"Эти данные подтверждают, что процессы замерзания воды простираются за пределы Земли и Марса и были активны на Церере в недавнем геологическом прошлом", - говорят ученые.

Что такое Церера

  • Церера - это карликовая планета в поясе астероидов посреди Солнечной системы. Планета обнаружена в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пиацци в обсерватории города Палермо.
  • Наиболее детально планету исследовала миссия Dawn. Космический аппарат был запущен в 2007 году, и в январе 2015 года сделал первые снимки Цереры. Исследование Цереры аппарат Dawn проводил на протяжении 16 месяцев и в июне 2016 года официально завершил свою миссию. Окончательно связь с аппаратом была потеряна в 2018 году, после чего в NASA заявили, что историческая миссия зонда Dawn подошла к концу.
  • В недрах карликовой планете Церера команда миссии Dawn заподозрила существование небольших озер из жидкой соленой воды.
  • Более того, ученым миссии Dawn удалось обнаружить свидетельства существования древнего глобального океана на карликовой планете Церере.
  • Также, снимки, сделанные автоматической межпланетной станцией Dawn, позволили раскрыть секрет ярких пятен на поверхности карликовой планеты Церера в поясе астероидов.
  • NASA опубликовало архив сделанных станцией Dawn фото Цереры.

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