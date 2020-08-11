Астрофизики подтвердили наличие океана под поверхностью карликовой планеты Церера
Ученые проанализировали данные межпланетной станции NASA Dawn и подтвердили наличие следов соленой воды под ледяным покровом кратера карликовой планеты Церера.
После обнаружения воды на Марсе и на Луне, ученые со всего мира решили пойти дальше и искать самый важный элемент для зарождения жизни в еще более отдаленных местах, передает НВ.
На днях исследователи из нескольких университетов США и Европы подтвердили, что под поверхностью карликовой планеты Церера могли находиться целые океаны.
Долгое время ученые полагали, что Церера - это мертвый космический камень, который является самым большим объектом в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
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На днях, проанализировав новые данные аппарата Dawn о Церере, ученые из США и Европы пришли к выводу, что под кратером Оккатор, возрастом около 20 млн лет, находился "обширный резервуар" с морской водой.
Это подтвердили изображения планеты в инфракрасном диапазоне, которые сделала станция Dawn на высоте около 35 км над поверхностью карликовой планеты.
Ученые обнаружили там следы гидрогалита - вещества, которое присутствует в морском льду, и которое ранее никогда не находили за пределами Земли.
Авторы открытия предполагают, что отложения соли образовались там в последние два миллиона лет.
Исследователи предположили, что холмы в кратере Оккатор могли образоваться, когда вода, выброшенная при ударе метеора, замерзла на его поверхности.
"Эти данные подтверждают, что процессы замерзания воды простираются за пределы Земли и Марса и были активны на Церере в недавнем геологическом прошлом", - говорят ученые.
Что такое Церера
- Церера - это карликовая планета в поясе астероидов посреди Солнечной системы. Планета обнаружена в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пиацци в обсерватории города Палермо.
- Наиболее детально планету исследовала миссия Dawn. Космический аппарат был запущен в 2007 году, и в январе 2015 года сделал первые снимки Цереры. Исследование Цереры аппарат Dawn проводил на протяжении 16 месяцев и в июне 2016 года официально завершил свою миссию. Окончательно связь с аппаратом была потеряна в 2018 году, после чего в NASA заявили, что историческая миссия зонда Dawn подошла к концу.
- В недрах карликовой планете Церера команда миссии Dawn заподозрила существование небольших озер из жидкой соленой воды.
- Более того, ученым миссии Dawn удалось обнаружить свидетельства существования древнего глобального океана на карликовой планете Церере.
- Также, снимки, сделанные автоматической межпланетной станцией Dawn, позволили раскрыть секрет ярких пятен на поверхности карликовой планеты Церера в поясе астероидов.
- NASA опубликовало архив сделанных станцией Dawn фото Цереры.
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