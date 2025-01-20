Женщины возглавляли британское общество 2000 лет назад.

Результаты недавнего археологического исследования показывают, что женщины возглавляли ранние британские общины в железном веке – около 2 тысяч лет назад.

Как пишет Independent, исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что британские кельтские общества были матрилокальными, и замужние женщины оставались в своих родовых общинах, а их мужья переезжали к ним.

Исследователи проанализировали ДНК около 50 кельтских бриттов, похороненных вместе на юге Англии, и обнаружили убедительные доказательства происхождения по женской линии.

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Среди большой группы родственников, живших до и после вторжения римлян в 43 г. н. э., более двух третей произошли от одного предка женского пола. Между тем, 80 процентов неродственных членов семьи были мужчинами.

"Это говорит нам о том, что мужья переезжали, чтобы присоединиться к общинам своих жен после заключения брака, а земля потенциально передавалась по женской линии", — сказала соавтор исследования Лара Кэссиди.

По ее словам, это первый случай, когда такая система была задокументирована в европейской доисторической истории.

Как отмечают исследователи, "матрилокальный" не равнозначен "матриархальному". Мужчины также могли занимать руководящие должности в кельтском британском обществе.

Однако на археологических раскопках кельтские женщины часто получают самые роскошные захоронения, что указывает на их высокий статус в обществе. Они также командовали армиями.

Ранее в Англии археологи обнаружили клад из 321 серебряной монеты в идеалльном состоянии.

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