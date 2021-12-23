Такие планеты перемешаются в космосе, не будучи привязанными к какой-либо звезде.

В созвездиях Скорпиона и Змееносца обнаружили по крайней мере 70 новых планет-сирот с массой, сопоставимой с массой Юпитера.

Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

Читайте такжеСамый мощный телескоп за всю историю запускают в космос: дата и миссия (фото, видео)Используя данные нескольких телескопов Европейской южной обсерватории (ESO) и других объектов, группа астрономов открыла по крайней мере 70 новых планет-сирот в нашей галактике. Это самая большая группа из когда-либо обнаруженных планет-сирот.

Такие планеты сопоставимы по массе с планетами Солнечной системы, но они не вращаются вокруг звезды, а свободно перемешаются в космосе.

"Мы не знали, сколько ожидать, и очень рады, что нашли так много", - отметила астроном Нурия Мирет-Ройг.

Сложность изучения таких планет в том, что они прячутся вдали от освещающих их звезд.

Чтобы обнаружить так много планет-сирот, команда использовала данные за 20 лет, полученные с нескольких наземных и космических телескопов.

"Мы измерили крошечные движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба. Эти измерения позволили нам надежно идентифицировать планеты-сироты", - объясняет Мирет-Ройг.

Это открытие поможет найти ключ к разгадке того, как формируются эти загадочные объекты. Считается, что их выбрасывает из родительской солнечной системы или же они формируются в результате коллапса газового облака, которое слишком мало, чтобы привести к образованию звезды.

Таких неуловимых беззвездных планет, которые нам еще предстоит открыть, может быть гораздо больше, говорят ученые.

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