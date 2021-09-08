Источник радиоволн не виден в других диапазонах.

Группа ученых из Сиднейского института астрономии обнаружила мощный источник радиоволн рядом с центром нашей галактики. Идентифицировать его природу нельзя, потому что он не имеет излучения в других диапазонах.

Об этом говорится в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal

Астрономы проанализировали данные, полученные от телескопа ASKAP за период с конца 2019 и начала 2020 года. Они заметили 13 сигналов ASKAP J173608.2-321635, но рассмотреть источник с помощью других инструментов не вышло. Летом текущего года австралийский телескоп ATCA и южноафриканский телескоп SA MeerKAT зафиксировали новые вспышки. При этом в архивных данных ученые не нашли следов ASKAP J173608.2-321635.

Ученые отметили, что вспышки могут продолжаться неделями и за несколько часов исчезают. Они отличаются от других сложной круговой и линейной поляризацией. Предположительно, излучение на пути к Земле проходит через газопылевые облака с мощным магнитным полем. В то же время не исключается, что сам источник характеризуется такими полями.

Читайте такжеУченые опровергли популярную гипотезу о появлении Млечного ПутиПо мнению ученых, источник радиоволн вряд ли связан с активностью звезды, двойной звезды или пульсара, потому что они не нашли его следов ни в инфракрасном диапазоне, ни в рентгеновском. Также исключили гамма-всплеск или взрыв сверхновой.

Исследователи предполагают, что ASKAP J173608.2-321635 может быть странным проявлением уже известного объекта. При этом не исключается, что ученые обнаружили что-то абсолютно новое.

Как ранее сообщал УНИАН, Бетельгейзе, красная звезда-сверхгигант в созвездии Ориона, резко потемнела в конце 2019 - начале 2020 года. Такое событие вынудило многих предположить, что она вот-вот взорвется.

Автор: Анастасия Горбачева