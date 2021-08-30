Археологи изучают поселение древних римлян / фото bukoda.gov.ua

В Черновицкой области археологи исследуют одно из крупнейших на территории Украины поселений эпохи поздней античности, которое относится к периоду распада Римской империи.

Как пишет местный сайт "Молодой буковинец", площадь поселения, по мнению ученых, может достигать 60 гектаров.

Артефакты III – середины V века нашей эры обнаружили вблизи села Бузовица.

Раскопки длились в течение лета. За это время археологи обнаружили большое количество артефактов – элементы декора, оружие, ремесленные орудия, бытовые предметы, фибулы (застежки), изделия из бронзы.

Археологи изучают поселение древних римлян / фото bukoda.gov.ua

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Находки передали на хранение в Черновицкий краеведческий музей.

Ученые считают, что обнаруженное поселение могло быть неким административным центром в те времена. Не исключено, что здесь проходил торговый маршрут.

Автор: Катерина Шварц