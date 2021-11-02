Источники сообщили, что производство iPad снизилось на 50% по сравнению с первоначальными планами Apple за последние два месяца.

Американская корпорация Apple уменьшила количество производимых планшетов iPad, чтобы больше чипов направить на выпуск iPhone 13.

Об этом сообщает новостной ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. Издание отмечает, что это признак того, что глобальный кризис поставок чипов ударил по компании сильнее, чем предполагалось.

Обознанные источники сообщили, что производство iPad снизилось на 50% по сравнению с первоначальными планами Apple за последние два месяца, добавив, что чипы, предназначенные для iPhone, переносятся на iPhone 13.

Читайте такжеApple завезла в Украину первую официальную партию iPhone 13 (фото)

Модели iPad и iPhone имеют ряд общих компонентов, как основные, так и периферийные. Это позволяет Apple в определенных случаях переключать расходные материалы между разными устройствами.

По словам источников, компания уделяет приоритетное внимание выпуску iPhone 13 отчасти потому, что прогнозирует более высокий спрос на смартфон, чем на iPad, поскольку западные рынки начинают выходить из пандемии коронавируса.

Кроме того, пик продаж новых iPhone обычно наступает в течение нескольких месяцев после выхода, поэтому обеспечение бесперебойного производства iPhone 13, который был выпущен 24 сентября, является главным приоритетом для Apple сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая