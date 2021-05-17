Ожидается, что обновление Apple Music станет доступно вместе с iOS 14.6.

В июне Apple Music получит поддержку высококачественного Lossless-аудио, а также "пространственного аудио" со стандартом Dolby Atmos.

Функции будут доступны всем подписчикам без дополнительной платы, передает НВ.

Lossless-аудио - это улучшенное качество звука. Apple обещает, что их собственный кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec), "сохранит каждый бит исходного аудио".

Звук получит качество 16 бит при 44,1 кГц (CD-качество), 24 бит при 48 кГц, а максимальное значение составляет 24 бита при 192 кГц (Hi-Resolution Lossless).

Для прослушивания в высоком качестве нужно будет вручную включить опцию в настройках Apple Music.

В формате Dolby Atmos поначалу будет около 20 млн треков, пишет The Verge.

К концу года в каталоге Apple Music будет 75 млн треков. Оценить музыку в это формате смогут владельцы всех наушников с поддержкой "пространственного аудио" на чипах H1 и W1 - AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, а также новые наушники линейки Beats. Пространственный звук также по умолчанию воспроизводится через встроенные динамики на последних версиях iPhone, iPad и Mac, а также на Apple TV 4K, подключенному к совместимому телевизору или ресиверу.

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В компании также пообещали, что будут создавать плейлисты исключительно из треков с лучшим качеством звука - их будут помечать специальным значком в приложении.

Ожидается, что обновление Apple Music, которое даст возможность слушать музыку в повышенном качестве без сжатия, станет доступно вместе с iOS 14.6, чей релиз тоже ожидается в июне, пишет itc.ua.

Apple упоминает сотрудничество с Арианой Гранде, Maroon 5, Кейси Масгрейвс и обещает на старте тысячи треков в формате Dolby Atmos. Также компания обещает "постоянно" добавлять новые треки и специальные плейлисты с поддержкой Dolby Atmos.

Отмечается, что конкурирующий сервис Spotify анонсировал добавление в 2021 году опции Hi-Fi, которая позволит владельцам Premium-подписки слушать музыку в "CD-качестве" без дополнительной платы. Но пока что крупнейший сервис стриминга не объявил первую группу стран и точные сроки.

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Автор: Александр Топчий