Запорожская IT-компания подозревается в создании банковского "трояна"

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, 23 сентября в офисе одной из IT-компаний Запорожья сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью провели обыск «в рамках выполнения международно-правового поручения по факту противоправной деятельности по созданию и администрированию банковского "трояна».

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«Установлено, что телекоммуникационное оборудование компьютерной фирмы использовалось для создания троянской программы», - сообщили в ОСО.

Какой международной правоохранительной структурой было дано «международно-правовое поручение», ставшее основанием для проведения обыска в офисе запорожской IT-компании и каким банковским учреждениям действиями созданной в Запорожье троянской программы, причинен ущерб, в милиции не сообщают.

Справка УНИАН. Троянская программа ("троян") — вредоносная программа, позволяющая получить

удалённый доступ к информации, уничтожить данные, отключить программы безопасности или совершить какие-либо другие действия на компьютере, на котором она установлена, без ведома владельца.