Порошенко обещает внедрить 4G-технологию в Украине в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с общественными реформаторскими движениями.

"Есть зоны, где уже сегодня мы можем получить быстрый результат – например, это внедрение современных технологий связи 3G и 4G", - отметил Порошенко.

Читайте такжеТеррористы не смогут завоевать сердца жителей Донбасса - Порошенко

По его словам, технология 4G до сих пор не была внедрена в Украине из-за коррупции.

«Я уверен, что 4G – это не просто технология связи. Это толчок экономике, который наполняет бюджет, реформирует госзакупки и так далее», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие операторы мобильной связи объясняют ухудшение инвестиционной привлекательности рынка телекоммуникаций отсутствием в Украине технологий нового поколения 3G и 4G (LTE).

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 8 июля приняла решение до конца июля разработать тендерные условия для проведения конкурса на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.