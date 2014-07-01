Ученые нашли планету, похожую на Землю

11:54, 01 июля 2014
Наука и IT
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Группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, расположенного в Австралии, сообщила об открытии планеты, во многом похожей на Землю.

Ученые нашли планету, похожую на Землю

Как пишет ТСН со ссылкой на подробный материал, опубликованный в Sci News, по космическим меркам планета, получившая название Глизе 832c, расположена очень близко к Земле: расстояние не превышает 16 световых лет.

Наблюдать красного карлика Глизе 832, вокруг которого вращается найденная планета, можно даже при помощи любительского телескопа. Масса обнаруженной планеты лишь в пять раз превышает массу Земли, а период ее обращения вокруг звезды составляет 35 земных суток. Наиболее важный вывод ученых, обнаруживших Глизе 832c, заключается в том, что она получает примерно столько же энергии от звезды, сколько Земля получает от Солнца. Этот факт автоматически включает Глизе 832с в список планет, где с наибольшей вероятностью могла возникнуть жизнь.

Планеты, на которых может быть жизнь
Если на обнаруженной планете существует атмосфера, то она должна быть более плотной, чем земная, таким образом, температура на Глизе 832с, скорее всего, превышает земную. В этом случае планету скорее можно сравнить с Венерой, а не с Землей. Однако, по словам профессора Криса Тинни, это не исключает возможности появления жизни на Глизе 832c, хотя условия на планете могут быть экстремальными.

Обнаруженная планета вошла в тройку наиболее похожих на Землю небесных тел и расположена ближе всех прочих. Поэтому автор блога Planetary Habitability Lab's blog Абель Мендез Торрес считает, что наблюдение и изучение Глизе 832c может быть весьма перспективным.

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