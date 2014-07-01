Ученые нашли планету, похожую на Землю

Как пишет ТСН со ссылкой на подробный материал, опубликованный в Sci News, по космическим меркам планета, получившая название Глизе 832c, расположена очень близко к Земле: расстояние не превышает 16 световых лет.

Наблюдать красного карлика Глизе 832, вокруг которого вращается найденная планета, можно даже при помощи любительского телескопа. Масса обнаруженной планеты лишь в пять раз превышает массу Земли, а период ее обращения вокруг звезды составляет 35 земных суток. Наиболее важный вывод ученых, обнаруживших Глизе 832c, заключается в том, что она получает примерно столько же энергии от звезды, сколько Земля получает от Солнца. Этот факт автоматически включает Глизе 832с в список планет, где с наибольшей вероятностью могла возникнуть жизнь.

Если на обнаруженной планете существует атмосфера, то она должна быть более плотной, чем земная, таким образом, температура на Глизе 832с, скорее всего, превышает земную. В этом случае планету скорее можно сравнить с Венерой, а не с Землей. Однако, по словам профессора Криса Тинни, это не исключает возможности появления жизни на Глизе 832c, хотя условия на планете могут быть экстремальными.

Обнаруженная планета вошла в тройку наиболее похожих на Землю небесных тел и расположена ближе всех прочих. Поэтому автор блога Planetary Habitability Lab's blog Абель Мендез Торрес считает, что наблюдение и изучение Глизе 832c может быть весьма перспективным.