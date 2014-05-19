NASA испытает марсианские «летающие тарелки»

Специалисты NASA планируют испытать летательные аппараты для доставки космонавтов и полезной нагрузки на Марс. Об этом сообщается на сайте NASA, передает Lenta.ru.

Устройства имеют форму блюдца и предназначены для обеспечения торможения космических аппаратов в условиях разреженной марсианской атмосферы.

Специалисты протестируют два аппарата диаметрами шесть и восемь метров. Первый тип устройств предназначен для космических грузовиков, второй — для пилотируемых кораблей. Обе конструкции включают в себя надувное тормозное устройство и парашют диаметром более 30 метров, который облегчит торможение тяжелой полезной нагрузки в условиях марсианской атмосферы. В первом случае надувное устройство заполняется газом, а во втором — сжатым воздухом.

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Начало испытаний аппаратов запланировано на утро третьего июня; они продлятся три недели. Одно из устройств поднимут на высоту около 35 километров, после чего на нем будут включены ракетные двигатели, которые поднимут его на высоту около 55 километров. Ожидается, что в условиях разреженной стратосферы Земли, похожей на атмосферу Марса, корабль разовьет скорость, в 3,5 раза выше скорости звука. Потом аппарат с помощью парашюта и надувного тормозного устройства начнет снижение до поверхности Тихого океана.

Аппараты созданы в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене. Трансляцию испытаний устройств можно будет посмотреть на сайте NASA. Ученые надеются, что даже в случае неудачных испытаний они протестируют ряд технологических решений, которые окажутся полезными в дальнейших разработках марсианских кораблей.