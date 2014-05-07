Землю с МКС снимают в HD-качестве

Эксперимент по наблюдению за Землей в HD-качестве (High Definition Earth Viewing, HDEV) состоит из четырех камер, которые были прикреплены снаружи МКС. Хотя температура находится под контролем, камеры подвергаются солнечной радиации, что позволят космонавтам понять, как радиация влияет на приборы.

Об этом пишет IFLScience.

Эксперимент проводит НАСА совместно со средними школами США. Программа рассчитана на сотрудничество с учениками в возрасте 9-12 лет. Ученики, участвующие в программе, также принимали участие в разработке некоторых деталей камер.

Камеры направлены постоянно вниз, на поверхность Земли, что делает возможным созерцание захватывающих изображений. Канал будет иногда исчезать из-за переключения между камерами или в периоды, когда МКС находится на темной стороне планеты. Когда камеры не будут работать, экран станет серым.

Смотрите стрим с МКС здесь:

Вы также можете посмотреть на лучшие отснятые камерами записи: