Турчинов поручил Кабмину создать национальную ОС и антивирус

Согласно тексту указа, и.о. Президента поручил Правительству разработать проект закона Украины о кибернетической безопасности Украины. В частности, проработать вопрос о создании национальной защищенной операционной системы, национального антивирусного программного обеспечения, специальных программных и технических средств защиты государственных информационных ресурсов и информационно-коммуникационных сетей.

"Принять меры относительно обеспечения распространения в мире объективных сведений об общественно-политической ситуации в Украине, в частности, путем создания соответствующего медиа-холдинга для подготовки качественного конкурентоспособного информационного продукта", - говорится в указе "О мерах по совершенствованию формирования и реализации государственной политики в сфере информационной безопасности Украины".

Турчинов также поручил МИД Украины в месячный срок с целью внедрения действенного механизма аккредитации журналистов разработать порядок анализа информационных материалов иностранных СМИ, имеющих представительства в Украине.

Кроме этого, в двухмесячный срок Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины совместно с СБУ поручено разработать и подать на утверждение Кабмина перечень мероприятий по усилению защиты государственных информационных ресурсов от хакеров, а также предпринять дополнительные меры по защите информации с ограниченным доступом (прежде всего персональных данных, относящихся к конфиденциальной информации во время ее обработки в информационных системах.