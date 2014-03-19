Картографы National Geographic намерены обозначать Крым как специальную территорию

Специалисты Национального географического общества США National Geographic Society планируют обозначать на своих картах Крым как специальную территорию. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Главный географ общества Хуан Вальдес обосновал это тем, что после ратификации российским парламентом договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ эти территории официально станут частью России.

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"Я обязан следить за ситуацией в мире для обеспечения гарантии того, что карты отражают существующую реальность, какой бы она ни была", - цитирует Bloomberg Вальдеса.

Как ранее сообщал УНИАН, во вторник, 18 марта, в Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.