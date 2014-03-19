Картографы National Geographic намерены обозначать Крым как специальную территорию
Главный географ общества отмечает, что карты должны отражать "существующую реальность, какой бы она ни была".
Специалисты Национального географического общества США National Geographic Society планируют обозначать на своих картах Крым как специальную территорию. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Главный географ общества Хуан Вальдес обосновал это тем, что после ратификации российским парламентом договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ эти территории официально станут частью России.
Читайте такжеВ Москве уже очертили границу России с Украиной в Крыму
"Я обязан следить за ситуацией в мире для обеспечения гарантии того, что карты отражают существующую реальность, какой бы она ни была", - цитирует Bloomberg Вальдеса.
Как ранее сообщал УНИАН, во вторник, 18 марта, в Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.