В США создают первую в мире частную школу астронавтов

Первую в США, да и во всем мире, частную школу астронавтов намерен открыть уже ближайшим летом американский предприниматель Кевин Хис, возглавляющий компанию Waypoint 2 Space, название которой можно перевести с английского как "промежуточная станция на пути в космос", пишет ИТАР-ТАСС.

Как сообщил он в интервью специализированному еженедельнику Space News, по договоренности с NASA в ней смогут проходить подготовку как профессионалы, так и любители - "космические туристы", собирающиеся отправиться в орбитальный или суборбитальный полет.

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В свое время Хис работал инженером в компании SpaceDev, построившей двигатель для знаменитого частного ракетоплана SpaceShipOne. А идея посадить за школьную парту желающих купить себе "звездный билет" возникла у него в связи с большим количеством частных проектов по созданию космических кораблей и организации космических путешествий, разработанных американскими компаниями, в том числе SpaceX, Sierra Nevada и другими.

Сам он говорит, что все фирмы предлагают людям полететь в космос, но ни одна из них не проводит комплексную подготовку астронавтов. NASA также не горит желанием иметь дело с дилетантами. Этим пока занимается только Роскосмос по соглашению с компанией Space Adventures, организовавшей в свое время путешествие первого "космического туриста" Денниса Тито. "Они наши единственные конкуренты", - считает Хис.

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Свою программу подготовки он разработал по соглашению с NASA, а также компанией Jacobs Engineering, обеспечивающей поставки и работу технического оборудования в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). В этом же городе будет находиться и школа астронавтов, для которой уже подобрано помещение площадью около 1 тыс. кв. метров. Контракт между Waypoint 2 Space и Jacobs Engineering оценивается в миллион долларов.

На вопрос, как удалось достать такие деньги, Хис с улыбкой отвечает, что нашелся "ангельски добрый инвестор", согласившийся профинансировать проект вплоть до июня, пока не начнутся занятия. Ну а дальше предприятие рассчитывает на прибыль - неделя подготовки обойдется любому желающему в 45 тыс. долларов. "Вы приезжаете в воскресенье, мы вас забираем в аэропорту, а в следующую субботу доставляем обратно в аэропорт. Все остальное - за наш счет, кроме авиабилетов", - пообещал бизнесмен.

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"Мы получили уже много заявок и изучаем их, чтобы определить, кто из кандидатов отвечает нашим требованиям, и согласовать с ними расписание", - рассказал директор будущей школы. По его словам, программа обучения, разработанная Waypoint 2 Space, уже получила одобрение Федерального авиационного управления США, и сейчас идет работа над проектом соглашения с NASA о передаче специального оборудования. Космический центр имени Джонсона уже дал принципиальное согласие поделиться своими технологиями, которые используются при подготовке американских астронавтов.

В ответ NASA сможет направлять своих кандидатов в астронавты на подготовку в частную школу. Некоторые программы, курсы тренировок и специальные тренажеры могут представить интерес даже для опытных профессионалов. В частности, помещение, где планируется создать условия невесомости, будет больше, чем в Центре имени Джонсона. "Представьте себе, что там вы могли сделать лишь пару шагов по Луне, а у нас можно будет пройти по ее поверхности 30 метров", - сообщил Хис.

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Кроме того, таких помещений будет два, и в каждом смогут одновременно тренироваться два человека. "В одном из них смогут находиться астронавты, а в другом - участники коммерческого полета", - пояснил предприниматель. По его словам, "NASA в этом по-настоящему заинтересовано".

Ну а потенциальным "космическим туристам" Хис первым делом намерен предложить вводный курс с пояснениями, что их ждет в процессе подготовки, а затем на орбите. "Без этих базовых знаний будущие участники полетов, может быть, вообще не смогут представить себе, во что они ввязываются, покупая себе билет в космос", - уверен специалист. Дальше им предстоит уже самим выбрать программу тренировок либо для орбитального, либо для суборбитального полета. Кевин Хис надеется, что для тех, кто выдержит нагрузки, а затем сможет потратиться на "звездный билет", школа Waypoint 2 Space станет не просто "промежуточной станцией", а "точкой выхода" в космос.