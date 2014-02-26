Mobile World Congress назвала планшет и смартфон года

Тот факт, что Apple игнорирует Mobile World Congress, не помешал iPad Air стать планшетом года по версии GSMA, учредителя мероприятия. iPhone 5s же призом обделили: смартфоном года стал HTC One, пишет UkrainianiPhone.com.

Новое поколение яблочных планшетов действительно вышло успешным. Мало того, что по автономности iPad Air рвет всех своих конкурентов, так и потребители "рублем" голосуют за эти девайсы. Кстати, до MWCiPad Air был признан планшетом года по версии Hi-Tech.Mail.Ru.

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Mobile World Congress - крупнейшая в мире IT-выставка, в которой принимают участие практически лидеры индустрии. Мероприятие проводится ежегодно во второй половине февраля в Барселоне, Испания. Apple традиционно не принимает участия в MWC, презентуя продукты тогда, когда считает нужным. А вот Samsung не брезгует: именно в рамках конгресса корейцы впервые показали неоднозначный Galaxy S5.