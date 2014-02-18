Microsoft обвинила власть Украины в 200-миллионном ущербе

Ущерб от использования пиратского ПО в компании оценивают в $200 млн при расчете по рыночным ценам. При этом в Госслужбе интеллектуальной собственности отмечают сокращение использования нелицензионного ПО в 2013 году.

Как рассказал изданию "КоммерсантЪ" генеральный директор "Microsoft Украина" Дмитрий Шимкив, в 2013 году госбюджетом предусматривалось выделение средств на программу по легализации используемого государственными органами программного обеспечения.

"Согласно программе планировалось приобретение лицензионных операционной системы Windows и пакетов ПО Office для 68 тыс. компьютеров, что составляет около 7% от всех устройств в госорганах, на которых установлено нелегальное ПО",— отмечает господин Шимкив.

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Однако, по его словам, никакие активные действия по легализации со стороны государства не предпринимались. Дмитрий Шимкив также добавил, что, по его информации, в бюджете на 2014 год средства на покупку госорганами легального ПО не предусмотрены. "Если государство готово решить с нами вопрос легализации, то мы готовы предоставить ПО по льготным ценам, в десятки раз ниже рыночных",— заявил он.