Основатель Всемирной сети высказался за "перезагрузку" интернета

Бернерс-Ли подчеркивает: "Потенциал Сети меня вдохновляет и в то же время тревожит, потому что он оказался под угрозой злоупотреблений со стороны правительств, компаний, преступных сообществ", - пишет Инопресса со ссылкой на La Repubblica.

Наибольшую угрозу ученый видит в программах массового наблюдения со стороны агентств, осуществляющих электронный шпионаж в США и Великобритании, о чем свидетельствуют разоблачения Эдварда Сноудена, передает издание. Применение этих программ может привести к "всеобщей утрате доверия и балканизации Сети".

Бернерс-Ли говорит о повторной децентрализации Сети: "Мы должны сохранять бдительность перед лицом чрезмерной концентрации".

Также необходимо поддерживать web открытым для всех: любая платформа должна быть свободна в использовании того программного обеспечения, которое она хочет установить. Необходимо двигаться в направлении все более широкого доступа: более 60% населения планеты пока отрезаны от интернета. Цены продолжают оставаться непреодолимым барьером для многих.

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"Наконец, следует вести борьбу за защиту права на частную жизнь и свободу самовыражения: от борьбы с цензурой до разоблачения шпионских программ и принятия законов, препятствующих неограниченной массовой слежке", - подытоживает ученый.

Справка. Тим Бернерс-Ли - британский ученый, который в 1989 году разработал для Cern, Европейского центра ядерных исследований, World Wide Web. Проект подразумевал публикацию гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками, что облегчило бы поиск и консолидацию информации. Были также изобретены идентификаторы URI (и, как частный случай, URL), протокол HTTP и язык HTML. Эти технологии легли в основу современной Всемирной паутины.