Сноуден скачал секретные данные с помощью общедоступных программ

"Сотрудники разведки, расследующие, как Сноуден получил доступ к огромным хранилищам самых секретных в стране документов, установили, что он использовал недорогое и широкодоступное программное обеспечение", - говорится в материале, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеСноуден уверен, что Пентагон и АНБ хотят его убитьПо данным расследования, скачивание проводилось автоматически в течение рабочего дня и должно было быть без труда замечено и пресечено.

"Это открытие поразительно, потому что миссия Агентства национальной безопасности (документы которого обнародовал Сноуден) включает защиту страны от самых изощренных кибератак, в том числе со стороны России и Китая", - отмечает издание.

Читайте такжеСноуден войдет в совет директоров Фонда свободы прессы в СШАРасследование также выяснило, что по меньшей мере один раз Сноудену пришлось объясняться с коллегами по поводу своих действий, но он нашел выход из этой ситуации, заявив, что как системный администратор отвечает за обслуживание сети и при проведении определенных работ пересохраняет данные на другой сервер.