Ученые не смогли объяснить марсианский «блуждающий камень»
Руководитель научной команды марсохода Opportunity Стив Сквайерс признал так называемый «блуждающий камень», обнаруженный на поверхности Марса, явлением, объяснение которому ученые найти затрудняются.
Как передает Лента.ру, об этом Сквайерс заявил на пресс-конференции, посвященной десятилетию с начала работы марсохода.
По его словам, ученые провели спектрометрический анализ камня. Выяснилось, что порода содержит большое количество серы и магния. Кроме того, содержание марганца в камне оказалось в два раза выше, чем в любой другой известной ученым марсианской породе. По словам Сквайерса, его команда не понимает, что это может означать.
Сейчас ученые рассматривают две версии, объясняющие неожиданное появление камня рядом с марсоходом. Согласно одной из них, камень появился рядом с марсоходом в результате метеоритного дождя. Тем не менее такой вариант развития событий сами ученые считают маловероятным.
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Вторую версию Сквайерс назвал более правдоподобной. По его словам, марсоход мог случайно зацепить камень колесом, выломать его и протащить за собой. В то же время известно, что камень появился перед марсоходом в период, когда тот около месяца стоял на одном месте без какого-либо движения.
«Блуждающий камень» был в январе 2014 года обнаружен на сделанных марсоходом Opportunity снимках. Так, выяснилось, что он отсутствует на фотографиях за 3536-й марсианский день, но уже на 3537-й марсианский день он на них появляется. Одна сторона камня покрыта марсианской пылью, а вторая выглядит темной, но со светлыми вкраплениями.
Марсоход Opportunity работает на Марсе с января 2004 года. Ожидалось, что срок его работы не будет превышать три месяца, однако марсоход функционирует до сих пор. При этом одновременно с ним на поверхности планеты работает более современный марсоход Curiosity. Кроме того, незадолго до Opportunity на Марс доставили марсоход Spirit, но несколько лет спустя он был утерян.