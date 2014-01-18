Ученые не смогли объяснить марсианский «блуждающий камень»





Как передает Лента.ру, об этом Сквайерс заявил на пресс-конференции, посвященной десятилетию с начала работы марсохода.

По его словам, ученые провели спектрометрический анализ камня. Выяснилось, что порода содержит большое количество серы и магния. Кроме того, содержание марганца в камне оказалось в два раза выше, чем в любой другой известной ученым марсианской породе. По словам Сквайерса, его команда не понимает, что это может означать.

Сейчас ученые рассматривают две версии, объясняющие неожиданное появление камня рядом с марсоходом. Согласно одной из них, камень появился рядом с марсоходом в результате метеоритного дождя. Тем не менее такой вариант развития событий сами ученые считают маловероятным.

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Вторую версию Сквайерс назвал более правдоподобной. По его словам, марсоход мог случайно зацепить камень колесом, выломать его и протащить за собой. В то же время известно, что камень появился перед марсоходом в период, когда тот около месяца стоял на одном месте без какого-либо движения.

«Блуждающий камень» был в январе 2014 года обнаружен на сделанных марсоходом Opportunity снимках. Так, выяснилось, что он отсутствует на фотографиях за 3536-й марсианский день, но уже на 3537-й марсианский день он на них появляется. Одна сторона камня покрыта марсианской пылью, а вторая выглядит темной, но со светлыми вкраплениями.

Марсоход Opportunity работает на Марсе с января 2004 года. Ожидалось, что срок его работы не будет превышать три месяца, однако марсоход функционирует до сих пор. При этом одновременно с ним на поверхности планеты работает более современный марсоход Curiosity. Кроме того, незадолго до Opportunity на Марс доставили марсоход Spirit, но несколько лет спустя он был утерян.