Пятая часть игры GTA заработала более миллиарда долларов за три дня
18:54, 21 сентября 2013Наука и IT
2756 0
Последняя версия видеоигры Grand Theft Auto (GTA) за три дня продаж заработала более миллиарда долларов
Официальная обложка игры / Изображение: rockstargames.com
Сейчас это - рекорд для мира развлечений: ни одна другая компьютерная игра или даже художественный фильм не зарабатывали за такой короткий срок такую прибыль от продаж, сообщает Радио Свобода.
За первый день в магазинах пятая Grand Theft Auto заработала 800 миллионов долларов. На ее разработку ушло около 5 лет, ее смета по разным данным, составляет до 270 миллионов долларов.
На тему: Продажи планшетов в Украине за год выросли в 5,5 раза
Grand Theft Auto - приключенческая видеоигра, разработанная шотландской студией Rockstar North. Критики обвиняют авторов игры в чрезмерном использовании темы насилия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter