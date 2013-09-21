Пятая часть игры GTA заработала более миллиарда долларов за три дня

Сейчас это - рекорд для мира развлечений: ни одна другая компьютерная игра или даже художественный фильм не зарабатывали за такой короткий срок такую ​​прибыль от продаж, сообщает Радио Свобода.

За первый день в магазинах пятая Grand Theft Auto заработала 800 миллионов долларов. На ее разработку ушло около 5 лет, ее смета по разным данным, составляет до 270 миллионов долларов.

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Grand Theft Auto - приключенческая видеоигра, разработанная шотландской студией Rockstar North. Критики обвиняют авторов игры в чрезмерном использовании темы насилия.