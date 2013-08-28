Веб-сайт New York Times пострадал второй раз за месяц

В середине августа сайт газеты прекратил свою работу примерно на два часа. Тогда причиной отключения стали неполадки при технических работах.

Как сообщила газета, во вторник причиной отключения также стали технические неполадки. Сайт был недоступен для некоторых пользователей.

Представитель газеты Эйлин Мерфи (Eileen Murphy) написала в Twitter, что, согласно предварительному расследованию, причиной неполадок стали действия злоумышленников.

По теме: Guardian вынуждена передать документы Сноудена New York Times

Несколько дней назад британская газета Guardian сообщила, что на фоне давления со стороны британских властей намерена предоставить New York Times доступ к документам от экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, проливающим свет на использование британскими спецслужбами программ слежки, передает РИА Новости.