Умер основатель компании Яндекс
10:21, 25 июля 2013Общество
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Один из основателей компании "Яндекс" Илья Сегалович скончался в ночь на четверг, сообщается в блоге компании.
Илья Сегалович
"Мы дружили с Илюшей со школы, четыре года сидели за одной партой. А потом вместе делали Яндекс. Сегодня ночью его не стало. Все случилось слишком быстро и неожиданно", - говорится в сообщении за подписью гендиректора компании Аркадия Воложа, передает РИА Новости.
Российский предприниматель, программист и общественный деятель, один из основателей компании Илья Сегалович родился в 1964 году.
"Не знаю, чем можно заменить его энциклопедичность в технологиях и чистое видение продукта. Но он оставил за собой целое новое поколение программистов, целую школу. А его этические стандарты задали уровень всем нам", - добавил Волож.
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