Умер основатель компании Яндекс

"Мы дружили с Илюшей со школы, четыре года сидели за одной партой. А потом вместе делали Яндекс. Сегодня ночью его не стало. Все случилось слишком быстро и неожиданно", - говорится в сообщении за подписью гендиректора компании Аркадия Воложа, передает РИА Новости.

Российский предприниматель, программист и общественный деятель, один из основателей компании Илья Сегалович родился в 1964 году.

"Не знаю, чем можно заменить его энциклопедичность в технологиях и чистое видение продукта. Но он оставил за собой целое новое поколение программистов, целую школу. А его этические стандарты задали уровень всем нам", - добавил Волож.