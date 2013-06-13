Верховный суд США запретил патентовать человеческие гены

Встречающаяся в природе ДНК является "произведением природы и не может быть запатентована потому, что ее удалось выделить", говорится в решении суда. Иск, который удовлетворил суд, касался компании Myriad Genetics, получившей патент на гены BRCA1 и BRCA2, повышающие риск рака груди и рак яичника. Суд счел находку компании важной и полезной, но, согласно вердикту, даже наиболее важные открытия в науке не гарантируют выдачу патента на них по американским законам, сообщают РИА Новости.

Оппоненты компании заявляли, что выдача патентов на обнаруженные гены может привести к тому, что юридически они будут принадлежать компании-первооткрывателю. Это, по их мнению, создаст монополию на дальнейший поиск мутаций и возможных средств борьбы с генетическими заболеваниями и повредит конкуренции, считают они. Компания Myriad Genetics заявляла, что она не пытается запатентовать ничьи гены, а просто выделяет их из ДНК и создает в лабораторных условиях копии, которые уже могут быть запатентованы.

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Решение суда понравилось инвесторам в компанию: по состоянию на 19 часов мск ее акции взлетели на Уолл-стрит на 9,5%. Иск касался принадлежащих компании семи патентов, истекающих в 2015 году. По данным телекомпании NBC, правительство США уже выдало патенты примерно на 4 тысячи отдельных человеческих генов, в основном частным компаниям и университетам.