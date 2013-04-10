Россия предлагает вместе лететь на Луну

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталий Лопота.

«Лунная программа, в общем-то ляжет на плечи России… Российское космическое агентство по нашей инициативе по эволюционному развитию технологий ракеты-носителя «Энергия» вынесло этот вопрос на межправительственные встречи с Казахстаном и Украиной. Документ передан, наши предложения обсуждаются. Какое будет продолжение, покажут ближайшие месяцы работы», - сказал В.Лопота.

По его словам ракета-носитель «Зенит», производящийся в Днепропетровске, может быть одним из «штрихов этих технологий».

В.Лопота сообщил, что ситуация осложняется тем, что на реализацию космических программ Украина и Казахстан не имеют достаточного количества средств.

«Украина, например, хочет только получать ресурс, чтобы у них заказывали ракеты, а вкладывать свои не может. Казахстан в финансовом плане стоит получше», - отметил он.

По теме: Азаров похвалил надежность украинской космической техники

В.Лопота подчеркнул, что остается открытым вопрос, какое будет принято окончательное решение по данному проекту, так как многое зависит от политиков.

«У трех стран есть уникальная возможность сжать в один кулак все свои ресурсы и идти вперед», - сказал он.

По его словам, если такая задача будет поставлена, то получить сверхтяжелый ракету-носитель, построенный на продвинутых технологиях ракеты-носителя «Энергия», можно получить к 2020 году при кооперации трех стран – России, Украины и Казахстана.

В.Лопота отметил, что полет к Луне нужен для отработки технологий, для дальнейшего освоения космоса.