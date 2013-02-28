Азаров похвалил надежность украинской космической техники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в ходе общения с журналистами после посещения производственного объединения «Киевприбор».

«Даже такая самая высоконадежная и высокотехнологичная отрасль, как космическая — нигде нет примеров работы, ни в Америке, ни в Европе, ни в Китае, ни в России, ни у нас, чтобы все работало без сбоев. В высокотехнологичных программах и проектах, к большому сожалению, есть такие моменты. Из этого не надо делать абсолютно никаких трагедий», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в каждой ситуации необходимо детально разбираться. «Надо детально разбираться, что послужило причиной, как эту причину устранить», - сказал премьер.

По его словам, необходимо доказать, что процент отказов в работе украинской космической техники минимален. «По сравнению с конкурентами более надежная техника, другого рецепта придумать невозможно. А на переговорах с нашими партнерами, конечно, мы будем эти позиции отстаивать», - сказал Н.Азаров.

Напомним, 1 февраля 2013 года ракета «Зенит-3SL», запущенная в рамках международного проекта «Морской старт» с плавучей пусковой платформы «Одиссей» в Тихом океане, упала в воду на 12-й секунде полета. Носитель должен был вывести на орбиту американский спутник связи «Intelsat 27», который был уничтожен в результате аварии.

26 февраля первый заместитель руководителя военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко сообщил, что причиной аварии ракеты-носителя «Зенит-3SL» стала неисправность блоков, изготовленных в Украине, а к российской технике претензий нет.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в эксклюзивном комментарии УНИАН заместитель руководителя центра информационных связей КБ "Южное" Анатолий Карманов сообщил: в днепропетровском конструкторском бюро «Южное» считают, что причиной падения ракеты-носителя «Зенит-3SL» стал отказ бортового источника мощности, разработанного и изготовленного украинскими специалистами.

Бортовой источник мощности был разработан в КБ "Южное" и изготовлен на отечественном заводе "Южмаш".