Утверждены показатели качества при доступе к Интернету

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

Приказ (зарегистрирован в Минюсте Украины 21 января 2013 г., № 135/22667) вступает в силу со дня его официального опубликования и предназначен для применения вместе с другими нормативными документами относительно качества телекоммуникационных услуг, а также с нормативно правовыми актами, которые определяют уровни показателей качества телекоммуникационных услуг.

«Реализация приказа будет содействовать улучшению операторами и провайдерами телекоммуникаций качества услуг по передаче данных и доступа к Интернету, а потребителям позволит получать услуги определенного качества», - отмечается в сообщении.

Приказом, в частности определено, что нормируемое время выполнения заявления на подключение конечного оборудования потребителей к сети передачи данных общего пользования должно составлять не более 24 рабочих дней (при наличии технических возможностей). Процент заявлений на подключение конечного оборудования потребителей к сети передачи данных общего пользования, выполненных за нормируемое время (коэффициент своевременности подключения) должен составлять не менее 85%.

Приказом также определено, что процент успешных регистраций в сети (log-in) должен составлять не меньше чем 90%.

Нормируемое время регистрации в сети для услуг по передаче данных и доступу к Интернету должно составлять не более 30 сек. Приказом установлены показатели, которые характеризуют полноценность предоставления услуг. В частности, нормируемый уровень скорости передачи данных (для универсального доступа) должен составлять не менее 56 кбит/с, процент неудовлетворительных соединений с определенной скоростью передачи данных для услуг передачи данных и доступу к Интернету должен составлять не более чем 10%.

Приказом также установлены показатели, которые характеризуют качество обслуживания потребителей. В частности, нормируемое время устранения повреждений телекоммуникационной сети и возобновления доступа к услугам с установленными значениями показателей качества должно составлять не более суток, процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования, выполненных за нормируемое время, должен быть не менее 65%, количество заявлений о повреждении сети общего доступа из расчета на одну линию доступа за год не должно превышать 0,8 процента счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности) и процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания не должен превышать 1%.

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