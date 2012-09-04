Украинцев могут обязать покупать SIM-карты с паспортом

Об этом говорится в проекте закона „О внесении изменений в Закон Украины „О телекоммуникациях” относительно совершенствования порядка получения правоохранительными органами информации о потребителях телекоммуникационных услуг и предоставленных телекоммуникационных услугах и порядка приобретения идентификационных телекоммуникационных карточек потребителями», разработанном Госспецсвязи Украины.

Законопроект разработан во исполнение решения, принятого на заседании Кабинета министров Украины 11 апреля 2012 года.

Как отмечается в аналитической записке Госспецсвязи, «внедрение процедуры предоставления телекоммуникационных услуг с использованием идентификационных телекоммуникационных карточек на основании заключенного между оператором телекоммуникаций и потребителем телекоммуникационных услуг договора в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, даст возможность потребителям получать соответствующие телекоммуникационные услуги согласно договору, а правоохранительным органам - идентифицировать потребителей при проведении мероприятий по предотвращению правонарушений и их раскрытию».

В Госспецсвязи полагают, что в результате принятия законопроекта будет усовершенствован порядок получения правоохранительными органами информации о потребителях телекоммуникационных услуг и предоставленных телекоммуникационных услугах, будет предоставлена возможность определить порядок приобретения идентификационных телекоммуникационных карточек потребителями, что позволит правоохранительным органам «эффективнее исполнять обязанности по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, природной среды, интересов общества и государства, от противоправных посягательств с использованием телекоммуникационной составляющей».

Кроме того, как считают в Госспецсвязи, внедрение изменений обеспечит правоохранительным органам не только улучшение состояния выполнения своих обязанностей благодаря более быстрому и надежному источнику информации о потребителях телекоммуникационных услуг, но и в значительной мере будет влиять на состояние недопущения и предотвращения противоправных действий с использованием телекоммуникационных сетей.

Сегодня, по данным операторов, основное количество абонентов мобильной связи приходится на абонентов предоплаченных услуг (по разным оценкам – 85-90%), которые покупают SIM-карты без заключения договоров или без идентификации покупателя. В Украине также предоставляется ряд других телекоммуникационных услуг без заключения договоров – услуги IP-телефонии, доступа в Интернет и др.

При этом, например, в России при приобретении SIM-карт требуется идентификация пользователя (фиксация паспортных данных и т.п.).