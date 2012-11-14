Skype отключил функцию восстановления паролей из-за жалоб на взлом

Популярный сервис интернет-телефонии Skype отключил функцию восстановления паролей после многочисленных жалоб пользователей о взломе их учетных записей через уязвимость, выявленную в сервисе восстановления паролей Skype, сказал РИА Новости представитель сервиса.

"Мы получили сообщения об уязвимости в системе безопасности Skype. В целях безопасности наших пользователей мы временно отключили функцию сброса пароля, также мы продолжаем дальше исследовать этот вопрос", — сказал представитель сервиса.

В среду в интернете появилась информация о критической уязвимости в системе восстановления паролей на сервисе Skype, которая позволяет пользователям без специальных знаний похищать чужие учетные записи на сервисе. Ошибка разработчиков заключается в том, что если у хакера есть аккаунт в Skype, и он знает адрес электронной почты, на который зарегистрирован аккаунт другого пользователя, то злоумышленник может легко получить доступ к аккаунту жертвы: для этого нужно указать ее email в своем профиле в качестве основного адреса и запустить процедуру восстановления пароля.

Компания Skype была основана в 2003 году. Число зарегистрированных пользователей сервиса превышает 500 миллионов человек, а его ежемесячная аудитория достигает 170 миллионов пользователей. Для работы с сервисом существуют клиентские программы для большинства распространенных настольных и мобильных операционных систем. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.