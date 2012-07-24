Спецслужбам дали добро на прослушку Skype

Компания Microsoft может разрешить спецслужбам прослушивать разговоры пользователей Skype, а также предоставит доступ к их личной переписке, следуя «новой» политике полного содействия правоохранительным органам. Об этом сообщает SecurityLab.

По данным ресурса Slate, владелец поменял политику конфиденциальности Skype, в нормах которой проглядывается готовность создателей сотрудничать с правоохранительными органами настолько близко, насколько это будет возможно с юридической и технологической точки зрения.

В соответствии с пунктом 3 политики конфиденциальности Skype, сервис и его партнеры могут предоставлять личные данные, содержимое разговоров и/или трафик данных пользователей в ответ на законный запрос органов судебной власти или правоохранительной системы. Кроме того мгновенные сообщения, переданные пользователем, будут сохраняться на протяжении 30 дней, если другой срок не будет истребован представителями госорганов.

Как напоминает издание, с момента создания служба видеосвязи Skype была серьезным барьером, препятствующим правоохранительным органам в проведении слежки. Используя различные механизмы шифрования на протяжении нескольких лет Skype оставался одним из немногих сервисов, перехват данных которого был практически невозможным. Однако весной текущего года в сети начали появляться сообщения о том, что корпорация Microsoft переделывает архитектуру Skype, изменения в которой позволят правоохранительным органам «подключаться» к разговорам пользователей службы. В то же время представители Microsoft заявили, что предполагаемые изменения в программе являются обычными доработками продукта и нет никаких оснований считать, что администрация сервиса пытается разработать бэкдоры для правительственной «прослушки».