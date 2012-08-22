Табачник: Украина получила от Китая 16 тысяч компьютеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на церемонии вручения ключей от школьных автобусов в Харькове сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник.

«Вчера в Киеве сел Боинг с гуманитарным грузом 75 тонн. Вчера мы получили 16 тысяч новеньких компьютерных комплексов для среднего образования», - сказал Д.Табачник.

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Министр образования отметил, что компьютеры будут распределены между областями Украины и первые четыре области уже прошли таможенные процедуры и ожидают новые компьютерные комплексы.

«Первые четыре области - Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская - уже прошли таможенные процедуры. И сегодня 1300 машин находятся на пути из Киева в Харьков», - сказал он.

Д.Табачник заверил, что все 16 тысяч компьютеров до 1 сентября будут направлены в школы.

«Мы планируем до 1 сентября полностью завершить реализацию этой программы. Это соглашение, инициированное Президентом Украины, поддержано руководителем Китайской Народной Республики. До 1 сентября 16 тысяч новых компьютеров доставим в сельские школы», - сказал министр.