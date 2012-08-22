У марсохода Curiosity начались проблемы - сломался сенсор ветра

Хотя в космическом ведомстве и говорят, что поломка сенсора не является существенной проблемой, она влечет за собой некоторый пересмотр программы научных исследований на Марсе.

В заявлении космического ведомства говорится, что оно "разочаровано" поломкой сенсора, но на основную цель Curiosity на Марсе этот сенсор значительного влияния не оказывал.

Хавьер Гомез-Элвира, старший инженер по направлению REMS (Rover Environmental Monitoring Station), где был установлен сломавшийся сенсор, говорит, что сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы восстановить функциональность REMS по максимуму.

Вышедший из строя сенсор ветра был испанского производства и представлял собой вклад Испании в данный проект. Он должен был записывать температуру воздуха и поверхности Марса, а также давление и влажность на планете, скорость ветра и его направление. Помимо этого, аппарат должен был измерять количество радиоактивного излучения от Солнца, достигающего поверхности Марса.

Напомним, что сам аппарат Curiosity будет работать на Марсе два земных года, пытаясь найти свидетельства того, что в прошлом Марс был обитаем хотя бы на уровне микробактериальной жизни. Сейчас аппарат завершает пост-посадочные проверки и на будущей неделе начнет движение по поверхности Марса.

Все остальные инструменты REMS на Curiosity работают нормально, согласно их данным, сейчас температура в районе посадки аппарата достигает плюс 3 днем и минус 75 по ночам.

По материалам:Cybersecurity.ru