Opel готовит четыре новые модели (фото)

Руководство Opel заявляет, что в течение ближайших нескольких лет на рынок планируется вывести сразу четыре новые модели этой марки. Причем первая новинка появится в продаже уже в начале будущего года - это внедорожник Opel Antara, который построен на той же платформе, что и Chevrolet Captiva. Автомобилю придется конкурировать с Hyundai Tucson и Kia Sportage. Изначально "полноприводник" Opel будет комплектоваться 224-сильным мотором V6 объемом 3,2-литра и пятиступенчатой автоматической КПП. Позже в линейке моторов для внедорожника ожидается появление 2,4-литрового бензинового агрегата мощностью в 141 лошадиную силу, а также нового двухлитрового турбодизеля мощностью 150 лошадиных сил.

Второй новинкой станет некий кроссовер, который пока носит кодовое название Multi Activity Vehicle (MAV). Ожидается, что данная модель будет представлять собой нечто среднее между небольшим внедорожником и минивэном, а по своим размерам она попадет в промежуток между универсалом Opel Astra и Opel Zafira. Основным конкурентом для этого автомобиля в Opel выбрали VW Golf Plus.

Третья новинка - будущая флагманская модель, которая должна стать идеологическим приемником семейства Opel Omega. Про данный проект пока известно только то, что выпускать еще один "большой седан" в Opel явно не хотят. Вместо этого в Руссельхайме подумывают о разработке роскошного кроссовера, построенного на базе удлиненной платформы Opel Vectra. Однако точные сроки появления данной новинки пока не сообщаются.

Наконец, четвертой новой моделью должен стать субкомпактный автомобиль, по своим размерам попадающий в модельном ряду марки на ступеньку ниже Opel Corsa. Изначально разработку "малыша" планировалось вести совместно с Fiat, однако из-за "развода" итальянского концерна General Motors работы по данному проекту были приостановлены. Не смотря на это, от идеи постройки компактного городского автомобиля в GM и Opel пока не отказываются.

Лента.ру